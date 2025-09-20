Dagens Dognus livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DOGNUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOGNUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dognus livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DOGNUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOGNUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DOGNUS

DOGNUS Prisinformasjon

DOGNUS Offisiell nettside

DOGNUS tokenomics

DOGNUS Prisprognose

Dognus Pris (DOGNUS)

1 DOGNUS til USD livepris:

+54.00%1D
Dognus (DOGNUS) Live prisdiagram
Dognus (DOGNUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.00004905
$ 0.00004905$ 0.00004905

-5.54%

+54.44%

+12.65%

+12.65%

Dognus (DOGNUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGNUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGNUS er $ 0.00004905, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGNUS endret seg med -5.54% i løpet av den siste timen, +54.44% over 24 timer og +12.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dognus (DOGNUS) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Dognus er $ 26.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGNUS er 51.75B, med en total tilgang på 51749986649.8227. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.68K.

Dognus (DOGNUS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dognus til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dognus til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dognus til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dognus til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+54.44%
30 dager$ 0+284.70%
60 dager$ 0+291.18%
90 dager$ 0--

Hva er Dognus (DOGNUS)

A Meme Token on BASE focused on building community for the betterment of the BASE ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dognus (DOGNUS) Ressurs

Dognus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dognus (DOGNUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dognus (DOGNUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dognus.

Sjekk Dognusprisprognosen nå!

DOGNUS til lokale valutaer

Dognus (DOGNUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dognus (DOGNUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DOGNUS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dognus (DOGNUS)

Hvor mye er Dognus (DOGNUS) verdt i dag?
Live DOGNUS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DOGNUS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DOGNUS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dognus?
Markedsverdien for DOGNUS er $ 26.68K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DOGNUS?
Den sirkulerende forsyningen av DOGNUS er 51.75B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDOGNUS ?
DOGNUS oppnådde en ATH-pris på 0.00004905 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DOGNUS?
DOGNUS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DOGNUS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DOGNUS er -- USD.
Vil DOGNUS gå høyere i år?
DOGNUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DOGNUS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.