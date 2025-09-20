Dognus (DOGNUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00004905$ 0.00004905 $ 0.00004905 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -5.54% Prisendring (1D) +54.44% Prisendring (7D) +12.65% Prisendring (7D) +12.65%

Dognus (DOGNUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGNUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGNUS er $ 0.00004905, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGNUS endret seg med -5.54% i løpet av den siste timen, +54.44% over 24 timer og +12.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dognus (DOGNUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.68K$ 26.68K $ 26.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.68K$ 26.68K $ 26.68K Opplagsforsyning 51.75B 51.75B 51.75B Total forsyning 51,749,986,649.8227 51,749,986,649.8227 51,749,986,649.8227

Nåværende markedsverdi på Dognus er $ 26.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGNUS er 51.75B, med en total tilgang på 51749986649.8227. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.68K.