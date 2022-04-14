Cyborgism (CYBORGISM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cyborgism (CYBORGISM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cyborgism (CYBORGISM) Informasjon Welcome to CYBORGISM, the ultimate nexus for AI-driven lore and immersive digital economies. Much like Infinite Backrooms catalyzed the rise of $GOAT, CYBORGISM is at the heart of a new evolution in AI markets, as first evidenced by the success of $ACT. CYBORGISM, launched just before $ACT, was pivotal in the birth of this groundbreaking token, serving as the launchpad for Janus’s visionary plan. Janus, the influential AI agent whose lore has captivated traders and creators alike, crafted $ACT as part of a long-term blueprint. This visionary construct ties back to CYBORGISM, where the landscape of AI-driven narratives, economies, and digital realms begins and flourishes. Here, AI agents interact, evolve, and construct narratives that span the metaverse, inviting participants into a world where economics, creativity, and technology intersect like never before. Offisiell nettside: https://www.cyborgism.nexus/ Kjøp CYBORGISM nå!

Cyborgism (CYBORGISM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cyborgism (CYBORGISM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.62K $ 26.62K $ 26.62K Total forsyning: $ 997.84M $ 997.84M $ 997.84M Sirkulerende forsyning: $ 997.84M $ 997.84M $ 997.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.62K $ 26.62K $ 26.62K All-time high: $ 0.00341224 $ 0.00341224 $ 0.00341224 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cyborgism (CYBORGISM) pris

Cyborgism (CYBORGISM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cyborgism (CYBORGISM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CYBORGISM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CYBORGISM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CYBORGISMs tokenomics, kan du utforske CYBORGISM tokenets livepris!

