Cryowar pris i dag

Sanntids Cryowar (CWAR) pris i dag er $ 0.0012685, med en 3.98% endring de siste 24 timene. Nåværende CWAR til USD konverteringssats er $ 0.0012685 per CWAR.

Cryowar rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 379,562, med en sirkulerende forsyning på 301.36M CWAR. I løpet av de siste 24 timene CWAR har den blitt handlet mellom $ 0.00119201(laveste) og $ 0.00137217 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 6.29, mens tidenes laveste notering var $ 0.00066523.

Kortsiktig har CWAR beveget seg -3.67% i løpet av den siste timen og -12.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Cryowar (CWAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 379.56K$ 379.56K $ 379.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Opplagsforsyning 301.36M 301.36M 301.36M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

