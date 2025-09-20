Creator (SN98) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 24 timer lav $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 24 timer høy 24 timer lav $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 24 timer høy $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 All Time High $ 3.87$ 3.87 $ 3.87 Laveste pris $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -2.24% Prisendring (7D) -8.57% Prisendring (7D) -8.57%

Creator (SN98) sanntidsprisen er $1.28. I løpet av de siste 24 timene har SN98 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.27 og et toppnivå på $ 1.32, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN98 er $ 3.87, mens den rekordlave prisen er $ 1.17.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN98 endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -2.24% over 24 timer og -8.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Creator (SN98) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Opplagsforsyning 1.13M 1.13M 1.13M Total forsyning 1,131,814.91306592 1,131,814.91306592 1,131,814.91306592

Nåværende markedsverdi på Creator er $ 1.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN98 er 1.13M, med en total tilgang på 1131814.91306592. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.45M.