CODY pris i dag

Sanntids CODY (CODY) pris i dag er $ 0.00000773, med en 3.04% endring de siste 24 timene. Nåværende CODY til USD konverteringssats er $ 0.00000773 per CODY.

CODY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 617,983, med en sirkulerende forsyning på 79.90B CODY. I løpet av de siste 24 timene CODY har den blitt handlet mellom $ 0.00000746(laveste) og $ 0.00000784 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00003875, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000346.

Kortsiktig har CODY beveget seg +1.16% i løpet av den siste timen og -35.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CODY (CODY) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på CODY er $ 617.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CODY er 79.90B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 773.42K.