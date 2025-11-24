Chatrix pris i dag

Sanntids Chatrix (CRX) pris i dag er $ 0.00001713, med en 0.13% endring de siste 24 timene. Nåværende CRX til USD konverteringssats er $ 0.00001713 per CRX.

Chatrix rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,117.05, med en sirkulerende forsyning på 758.68M CRX. I løpet av de siste 24 timene CRX har den blitt handlet mellom $ 0.00001705(laveste) og $ 0.00001762 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00098976, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001625.

Kortsiktig har CRX beveget seg -0.70% i løpet av den siste timen og -44.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Chatrix (CRX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.12K$ 13.12K $ 13.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.13K$ 15.13K $ 15.13K Opplagsforsyning 758.68M 758.68M 758.68M Total forsyning 874,885,214.8164753 874,885,214.8164753 874,885,214.8164753

