Cakepie (CKP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.47567 $ 0.47567 $ 0.47567 24 timer lav $ 0.492881 $ 0.492881 $ 0.492881 24 timer høy 24 timer lav $ 0.47567$ 0.47567 $ 0.47567 24 timer høy $ 0.492881$ 0.492881 $ 0.492881 All Time High $ 108.33$ 108.33 $ 108.33 Laveste pris $ 0.335309$ 0.335309 $ 0.335309 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -1.42% Prisendring (7D) +0.12% Prisendring (7D) +0.12%

Cakepie (CKP) sanntidsprisen er $0.4758. I løpet av de siste 24 timene har CKP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.47567 og et toppnivå på $ 0.492881, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CKP er $ 108.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.335309.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CKP endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -1.42% over 24 timer og +0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cakepie (CKP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M Opplagsforsyning 3.94M 3.94M 3.94M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cakepie er $ 1.87M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CKP er 3.94M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.76M.