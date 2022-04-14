BUGO (BUGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BUGO (BUGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BUGO (BUGO) Informasjon BUGO is a community-driven meme token launched on the Flare Network with a fixed supply and burned liquidity. The project was revived through a community-led CTO after the original developer stepped away. BUGO aims to foster meme culture on Flare while experimenting with utility around token tracking, analytics bots, and gamified engagement tools. There are no taxes, no mint functions, and no central control. Offisiell nettside: https://bugoflr.com/ Kjøp BUGO nå!

BUGO (BUGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BUGO (BUGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M All-time high: $ 0.00325136 $ 0.00325136 $ 0.00325136 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00217711 $ 0.00217711 $ 0.00217711 Lær mer om BUGO (BUGO) pris

BUGO (BUGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BUGO (BUGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUGOs tokenomics, kan du utforske BUGO tokenets livepris!

BUGO prisforutsigelse Vil du vite hvor BUGO kan være på vei? Vår BUGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

