BUGO (BUGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00209429 $ 0.00209429 $ 0.00209429 24 timer lav $ 0.00216954 $ 0.00216954 $ 0.00216954 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00209429$ 0.00209429 $ 0.00209429 24 timer høy $ 0.00216954$ 0.00216954 $ 0.00216954 All Time High $ 0.00325136$ 0.00325136 $ 0.00325136 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -1.10% Prisendring (7D) +1.87% Prisendring (7D) +1.87%

BUGO (BUGO) sanntidsprisen er $0.00211538. I løpet av de siste 24 timene har BUGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00209429 og et toppnivå på $ 0.00216954, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUGO er $ 0.00325136, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUGO endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -1.10% over 24 timer og +1.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BUGO (BUGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BUGO er $ 2.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUGO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.11M.