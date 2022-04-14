BlackWork (BLWK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BlackWork (BLWK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BlackWork (BLWK) Informasjon BLACKWORK is a crypto meme token that has taken the Binance Smart Chain (BSC) network by storm. Named after the infamous internet meme $BLACKWORK, this token has gained a huge following in the crypto community due to its unique and fun nature. In the heart of the blockchain revolution, where memes meet markets and culture drives capital, one name rises — BLACKWORK ($BLWK). It's not just a meme. It's a movement. It's art, it's alpha, it's attitude. It tells the story of patience, belief, and digital community — all wrapped in one collectible masterpiece Offisiell nettside: https://blackwork.site/ Teknisk dokument: https://blackwork.site/whitepapper

BlackWork (BLWK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BlackWork (BLWK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.23K Total forsyning: $ 634.90M Sirkulerende forsyning: $ 634.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.23K All-time high: $ 0.00032967 All-Time Low: $ 0.00005877 Nåværende pris: $ 0

BlackWork (BLWK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BlackWork (BLWK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLWK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLWK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

BLWK prisforutsigelse Vil du vite hvor BLWK kan være på vei? Vår BLWK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

