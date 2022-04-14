BITT (BITT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BITT (BITT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BITT (BITT) Informasjon BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot. Offisiell nettside: https://www.bittoken.club/ Kjøp BITT nå!

BITT (BITT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BITT (BITT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.54K $ 1.54K $ 1.54K Total forsyning: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Sirkulerende forsyning: $ 9.70M $ 9.70M $ 9.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.66K $ 6.66K $ 6.66K All-time high: $ 0.652968 $ 0.652968 $ 0.652968 All-Time Low: $ 0.00003839 $ 0.00003839 $ 0.00003839 Nåværende pris: $ 0.00015846 $ 0.00015846 $ 0.00015846 Lær mer om BITT (BITT) pris

BITT (BITT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BITT (BITT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BITT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BITT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BITTs tokenomics, kan du utforske BITT tokenets livepris!

