AGIX (AGX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00246123 24 timer høy $ 0.00255518 All Time High $ 0.998099 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -3.42% Prisendring (7D) -11.93%

AGIX (AGX) sanntidsprisen er $0.00246206. I løpet av de siste 24 timene har AGX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00246123 og et toppnivå på $ 0.00255518, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGX er $ 0.998099, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.42% over 24 timer og -11.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AGIX (AGX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 246.20K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 246.20K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AGIX er $ 246.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGX er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 246.20K.