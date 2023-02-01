Zynecoin (ZYN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zynecoin (ZYN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zynecoin (ZYN) Informasjon Zynecoin is the coin of the Wethio blockchain. The latter was created 4 years ago, it hosts 157 decentralized masternodes. Dapps have been developed; Wethio wallet, Wethio scan, Wethio stats, Wethio pool, among others, as well as bridges to ethereum and binance chain. Offisiell nettside: https://www.zynecoin.io/ Teknisk dokument: https://zynecoin.io/wp-content/uploads/2023/02/WHITE-PAPER-ZYNECOIN-ENGLISH.pdf Blokkutforsker: https://explorer.wethio.io/ Kjøp ZYN nå!

Zynecoin (ZYN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zynecoin (ZYN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 137.65K $ 137.65K $ 137.65K Total forsyning: $ 97.77M $ 97.77M $ 97.77M Sirkulerende forsyning: $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 321.18K $ 321.18K $ 321.18K All-time high: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 All-Time Low: $ 0.003013485197021409 $ 0.003013485197021409 $ 0.003013485197021409 Nåværende pris: $ 0.003285 $ 0.003285 $ 0.003285 Lær mer om Zynecoin (ZYN) pris

Zynecoin (ZYN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zynecoin (ZYN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZYN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZYN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZYNs tokenomics, kan du utforske ZYN tokenets livepris!

