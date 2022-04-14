Stratos (STOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stratos (STOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stratos (STOS) Informasjon Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths. Offisiell nettside: https://www.thestratos.org/ Teknisk dokument: https://www.thestratos.org/assets/pdf/stratos-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.thestratos.org/stratos Kjøp STOS nå!

Stratos (STOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stratos (STOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 38.80M $ 38.80M $ 38.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M All-time high: $ 5.639 $ 5.639 $ 5.639 All-Time Low: $ 0.03597807611931191 $ 0.03597807611931191 $ 0.03597807611931191 Nåværende pris: $ 0.04172 $ 0.04172 $ 0.04172 Lær mer om Stratos (STOS) pris

Stratos (STOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stratos (STOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STOSs tokenomics, kan du utforske STOS tokenets livepris!

Stratos (STOS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STOS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STOS nå!

STOS prisforutsigelse Vil du vite hvor STOS kan være på vei? Vår STOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STOS tokenets prisforutsigelse nå!

