RedStone (RED) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i RedStone (RED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

RedStone (RED) Informasjon

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

Offisiell nettside:
https://redstone.finance/
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0xc43c6bfeda065fe2c4c11765bf838789bd0bb5de

RedStone (RED) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RedStone (RED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 159.53M
$ 159.53M
Total forsyning:
$ 597.00M
$ 597.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 282.96M
$ 282.96M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 563.80M
$ 563.80M
All-time high:
$ 1.1014
$ 1.1014
All-Time Low:
$ 0.23305251918481165
$ 0.23305251918481165
Nåværende pris:
$ 0.5638
$ 0.5638

RedStone (RED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak RedStone (RED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet RED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange RED tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår REDs tokenomics, kan du utforske RED tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RED

Interessert i å legge til RedStone (RED) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RED, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

RedStone (RED) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til RED hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

RED prisforutsigelse

Vil du vite hvor RED kan være på vei? Vår RED prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.