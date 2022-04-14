POOH (POOH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i POOH (POOH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

POOH (POOH) Informasjon POOH launched stealth with no presale, zero taxes, 95% LP burnt and contract renounced, $POOH is for the people - forever. The mission for POOH is to grow, survive and develop organically. Everyone gets an equal chance to own POOH. Offisiell nettside: https://pooh.money/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0xb69753c06bb5c366be51e73bfc0cc2e3dc07e371 Kjøp POOH nå!

POOH (POOH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for POOH (POOH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M All-time high: $ 0.000000115 $ 0.000000115 $ 0.000000115 All-Time Low: $ 0.000000000049608571 $ 0.000000000049608571 $ 0.000000000049608571 Nåværende pris: $ 0.000000004966 $ 0.000000004966 $ 0.000000004966 Lær mer om POOH (POOH) pris

POOH (POOH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak POOH (POOH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POOH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POOH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POOHs tokenomics, kan du utforske POOH tokenets livepris!

