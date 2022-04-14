Perry (PERRY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Perry (PERRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Perry (PERRY) Informasjon Binance's mascot might be CZ's dog Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x5043f271095350c5ac7db2384a0d9337e27c1055 Kjøp PERRY nå!

Perry (PERRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Perry (PERRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M All-time high: $ 0.0198 $ 0.0198 $ 0.0198 All-Time Low: $ 0.00007652237381165 $ 0.00007652237381165 $ 0.00007652237381165 Nåværende pris: $ 0.0014741 $ 0.0014741 $ 0.0014741 Lær mer om Perry (PERRY) pris

Perry (PERRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Perry (PERRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PERRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PERRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PERRYs tokenomics, kan du utforske PERRY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PERRY Interessert i å legge til Perry (PERRY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PERRY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PERRY på MEXC nå!

Perry (PERRY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PERRY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PERRY nå!

PERRY prisforutsigelse Vil du vite hvor PERRY kan være på vei? Vår PERRY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PERRY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!