PAX Gold (PAXG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PAX Gold (PAXG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PAX Gold (PAXG) Informasjon Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold. Offisiell nettside: https://www.paxos.com/paxgold/ Teknisk dokument: https://www.paxos.com/pax-gold Blokkutforsker: https://solscan.io/token/C6oFsE8nXRDThzrMEQ5SxaNFGKoyyfWDDVPw37JKvPTe Kjøp PAXG nå!

PAX Gold (PAXG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PAX Gold (PAXG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Total forsyning: $ 290.58K $ 290.58K $ 290.58K Sirkulerende forsyning: $ 290.58K $ 290.58K $ 290.58K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B All-time high: $ 3,816.27 $ 3,816.27 $ 3,816.27 All-Time Low: $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 Nåværende pris: $ 3,695.19 $ 3,695.19 $ 3,695.19 Lær mer om PAX Gold (PAXG) pris

PAX Gold (PAXG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PAX Gold (PAXG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAXG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAXG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAXGs tokenomics, kan du utforske PAXG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PAXG Interessert i å legge til PAX Gold (PAXG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PAXG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PAXG på MEXC nå!

PAX Gold (PAXG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PAXG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PAXG nå!

PAXG prisforutsigelse Vil du vite hvor PAXG kan være på vei? Vår PAXG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PAXG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!