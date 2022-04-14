PAW (PAW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PAW (PAW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PAW (PAW) Informasjon $PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future. Offisiell nettside: https://pawchain.net Teknisk dokument: https://docs.pawchain.net Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc11158c5dA9db1D553ED28f0C2BA1CbEDD42CFcb Kjøp PAW nå!

PAW (PAW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PAW (PAW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Total forsyning: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 947.96T $ 947.96T $ 947.96T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.04M $ 7.04M $ 7.04M All-time high: $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 All-Time Low: $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 Nåværende pris: $ 0.000000007042 $ 0.000000007042 $ 0.000000007042 Lær mer om PAW (PAW) pris

PAW (PAW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PAW (PAW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAWs tokenomics, kan du utforske PAW tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PAW Interessert i å legge til PAW (PAW) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PAW, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PAW på MEXC nå!

PAW (PAW) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PAW hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PAW nå!

PAW prisforutsigelse Vil du vite hvor PAW kan være på vei? Vår PAW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PAW tokenets prisforutsigelse nå!

