Paal AI (PAAL) tokenomics

Paal AI (PAAL) Informasjon Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry. Offisiell nettside: https://www.paal.ai/ Teknisk dokument: https://docs.paal.ai/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16

Paal AI (PAAL) Tokenomics og prisanalyse Markedsverdi: $ 56.63M Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 992.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.06M All-time high: $ 0.49498 All-Time Low: $ 0.000045882830722914 Nåværende pris: $ 0.05706

Dybdegående tokenstruktur for Paal AI (PAAL) Dykk dypere inn i hvordan PAAL tokener utstedes, tildeles og låses opp. Denne delen fremhever viktige aspekter ved tokenets økonomiske struktur: nytteverdi, insentiver og overdragelse. Overview PAAL AI ($PAAL) is an Ethereum-based utility token designed to power the PAAL AI ecosystem, which offers AI-driven products and services such as customizable virtual assistants, content creation, crypto trading automation, and more. The tokenomics are structured to incentivize participation, reward holders, and ensure the long-term sustainability of the platform. Issuance Mechanism Blockchain Platform: Ethereum

Ethereum Total Supply: 1,000,000,000 $PAAL (1 Billion)

1,000,000,000 $PAAL (1 Billion) Smart Contract: Renounced for transparency and security, meaning no single party can alter the contract after deployment. Allocation Mechanism While a detailed allocation table (e.g., % to team, investors, ecosystem, etc.) was not found in the available sources, the following high-level distribution is confirmed: Distributed among: Users, development team, and reserved for future use.

Users, development team, and reserved for future use. No transaction taxes on buys and sells (as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows: 1% to stakers (ETH payout) 1% to marketing 1% to buyback and burn 1% to development

(as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows: Usage and Incentive Mechanism $PAAL is designed with multiple utilities and incentives: Mechanism Description Staking Stake $PAAL to earn competitive rewards, including ETH revenue sharing and additional $PAAL. Revenue Sharing 50% of certain ecosystem revenues are distributed to stakers. Buybacks Tokens repurchased by the platform are redirected into staking pools to boost rewards. Exclusive AI Services $PAAL unlocks premium access to advanced AI tools and services. Trading Volume Rewards 1% of all trading volume is distributed as rewards to stakers. Referral & Compounding Referral system and auto-compound features enhance community growth and rewards. Locking Mechanism Staking Pools: Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days).

Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days). Lockup Impact: Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards.

Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards. Unstaking: Users can unstake at any time, but doing so before the end of the lockup period forfeits accumulated ETH rewards. Unlocking Time Staking Pools: Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal.

Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal. Reward Claiming: ETH and $PAAL rewards can be claimed through the platform’s dashboard. Users can choose to compound, relock, or withdraw their rewards. Token Utility Payment: Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features.

Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features. Ecosystem Access: Required for participation in various AI-powered services and products.

Required for participation in various AI-powered services and products. Governance: While not explicitly stated, tokens may be used for future governance as the ecosystem evolves. Summary Table Aspect Details Issuance 1B tokens, Ethereum, smart contract renounced Allocation Users, team, future reserves; 4% tax (if active) split among stakers, marketing, etc. Usage/Incentives Staking, revenue sharing, buybacks, exclusive services, trading rewards, referrals Locking Staking pools with 14/28/56-day lockups; longer lockups = higher rewards Unlocking After lockup period, tokens and rewards are claimable Additional Notes Transparency: The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing.

The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing. Ecosystem Growth: Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders.

Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders. Platform Access: $PAAL is required for premium AI services, making it integral to the ecosystem’s utility. For the most up-to-date and detailed breakdown, including any changes to allocation or vesting, refer to the official PAAL AI documentation and staking platform.

Paal AI (PAAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Paal AI (PAAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAALs tokenomics, kan du utforske PAAL tokenets livepris!

