ORIGYN (OGY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ORIGYN (OGY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ORIGYN (OGY) Informasjon OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN. Offisiell nettside: https://www.origyn.com Teknisk dokument: https://dashboard.origyn.com/Tokenomics_V3.pdf Blokkutforsker: https://dashboard.origyn.com/explorer Kjøp OGY nå!

ORIGYN (OGY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ORIGYN (OGY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.24M $ 15.24M $ 15.24M Total forsyning: $ 10.42B $ 10.42B $ 10.42B Sirkulerende forsyning: $ 7.83B $ 7.83B $ 7.83B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.28M $ 20.28M $ 20.28M All-time high: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 All-Time Low: $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 Nåværende pris: $ 0.001947 $ 0.001947 $ 0.001947 Lær mer om ORIGYN (OGY) pris

ORIGYN (OGY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ORIGYN (OGY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OGY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OGY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OGYs tokenomics, kan du utforske OGY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OGY Interessert i å legge til ORIGYN (OGY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OGY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OGY på MEXC nå!

ORIGYN (OGY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OGY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OGY nå!

OGY prisforutsigelse Vil du vite hvor OGY kan være på vei? Vår OGY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OGY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!