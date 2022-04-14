LoopNetwork (LOOP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LoopNetwork (LOOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LoopNetwork (LOOP) Informasjon LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem. Offisiell nettside: https://www.getloop.network/ Teknisk dokument: https://loopnetwork.gitbook.io/home/whitepaper-2.0 Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xcE186ad6430E2Fe494a22C9eDbD4c68794a28B35 Kjøp LOOP nå!

LoopNetwork (LOOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LoopNetwork (LOOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 180.70M $ 180.70M $ 180.70M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M All-time high: $ 0.2854 $ 0.2854 $ 0.2854 All-Time Low: $ 0.002182757752333215 $ 0.002182757752333215 $ 0.002182757752333215 Nåværende pris: $ 0.0275 $ 0.0275 $ 0.0275 Lær mer om LoopNetwork (LOOP) pris

LoopNetwork (LOOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LoopNetwork (LOOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOOPs tokenomics, kan du utforske LOOP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LOOP Interessert i å legge til LoopNetwork (LOOP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LOOP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LOOP på MEXC nå!

LoopNetwork (LOOP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LOOP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LOOP nå!

LOOP prisforutsigelse Vil du vite hvor LOOP kan være på vei? Vår LOOP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOOP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!