Kaon (KAON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kaon (KAON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kaon (KAON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kaon (KAON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 427.34K Total forsyning: $ 15.00B Sirkulerende forsyning: $ 4.44B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.44M All-time high: $ 0.0007331 All-Time Low: $ 0.000090640514016773 Nåværende pris: $ 0.00009633

Kaon (KAON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kaon (KAON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAONs tokenomics, kan du utforske KAON tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KAON Interessert i å legge til Kaon (KAON) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KAON, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KAON på MEXC nå!

Kaon (KAON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KAON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KAON nå!

KAON prisforutsigelse Vil du vite hvor KAON kan være på vei? Vår KAON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KAON tokenets prisforutsigelse nå!

