FINE (FINE) Informasjon “This Is Fine” is unique as a meme for two reasons. One, while sometimes modified, it’s most commonly used in an unaltered state. Second, it’s still popular and used, despite now being nearly nine years old. Offisiell nettside: https://www.finerc.vip/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba Kjøp FINE nå!

FINE (FINE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FINE (FINE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 602.72K $ 602.72K $ 602.72K All-time high: $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 All-Time Low: $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 Nåværende pris: $ 0.0000000014327 $ 0.0000000014327 $ 0.0000000014327 Lær mer om FINE (FINE) pris

FINE (FINE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FINE (FINE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FINE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FINE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FINEs tokenomics, kan du utforske FINE tokenets livepris!

FINE (FINE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FINE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FINE nå!

FINE prisforutsigelse Vil du vite hvor FINE kan være på vei? Vår FINE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FINE tokenets prisforutsigelse nå!

