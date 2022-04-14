Solchat (CHAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solchat (CHAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solchat (CHAT) Informasjon Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security. Offisiell nettside: https://www.solchat.io/ Teknisk dokument: http://docs.solchat.io/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/947tEoG318GUmyjVYhraNRvWpMX7fpBTDQFBoJvSkSG3 Kjøp CHAT nå!

Solchat (CHAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solchat (CHAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Total forsyning: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Sirkulerende forsyning: $ 8.04M $ 8.04M $ 8.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M All-time high: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 All-Time Low: $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 Nåværende pris: $ 0.2715 $ 0.2715 $ 0.2715 Lær mer om Solchat (CHAT) pris

Solchat (CHAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solchat (CHAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHATs tokenomics, kan du utforske CHAT tokenets livepris!

Solchat (CHAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CHAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CHAT nå!

CHAT prisforutsigelse Vil du vite hvor CHAT kan være på vei? Vår CHAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHAT tokenets prisforutsigelse nå!

