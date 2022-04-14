BOBER (BOBER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BOBER (BOBER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BOBER (BOBER) Informasjon $BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture. Offisiell nettside: https://boberonmvx.com Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1FXG4KqXcgsHm_2gapSW5inEEx7lzyqfI/view Blokkutforsker: https://explorer.multiversx.com/tokens/BOBER-9eb764 Kjøp BOBER nå!

BOBER (BOBER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BOBER (BOBER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M All-time high: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 All-Time Low: $ 0.00016167950826132 $ 0.00016167950826132 $ 0.00016167950826132 Nåværende pris: $ 0.0001829 $ 0.0001829 $ 0.0001829 Lær mer om BOBER (BOBER) pris

BOBER (BOBER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BOBER (BOBER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOBER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOBER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOBERs tokenomics, kan du utforske BOBER tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BOBER Interessert i å legge til BOBER (BOBER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BOBER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BOBER på MEXC nå!

BOBER (BOBER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BOBER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BOBER nå!

BOBER prisforutsigelse Vil du vite hvor BOBER kan være på vei? Vår BOBER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOBER tokenets prisforutsigelse nå!

