ANLOG (ANLOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ANLOG (ANLOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ANLOG (ANLOG) Informasjon By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem. Offisiell nettside: https://www.analog.one/ Teknisk dokument: https://www.analog.one/Analog-Timepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.analog.one/ Kjøp ANLOG nå!

ANLOG (ANLOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ANLOG (ANLOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Total forsyning: $ 9.06B $ 9.06B $ 9.06B Sirkulerende forsyning: $ 1.86B $ 1.86B $ 1.86B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.36M $ 10.36M $ 10.36M All-time high: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 All-Time Low: $ 0.001073836377294929 $ 0.001073836377294929 $ 0.001073836377294929 Nåværende pris: $ 0.001144 $ 0.001144 $ 0.001144 Lær mer om ANLOG (ANLOG) pris

ANLOG (ANLOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ANLOG (ANLOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANLOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANLOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANLOGs tokenomics, kan du utforske ANLOG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ANLOG Interessert i å legge til ANLOG (ANLOG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ANLOG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ANLOG på MEXC nå!

ANLOG (ANLOG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ANLOG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ANLOG nå!

ANLOG prisforutsigelse Vil du vite hvor ANLOG kan være på vei? Vår ANLOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANLOG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!