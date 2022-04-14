alon (ALON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i alon (ALON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

alon (ALON) Informasjon Official alon community token Co-founder of pumpfun turned CTO leader. Blokkutforsker: https://solscan.io/token/8XtRWb4uAAJFMP4QQhoYYCWR6XXb7ybcCdiqPwz9s5WS Kjøp ALON nå!

alon (ALON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for alon (ALON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Total forsyning: $ 997.96M $ 997.96M $ 997.96M Sirkulerende forsyning: $ 997.96M $ 997.96M $ 997.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M All-time high: $ 0.09783 $ 0.09783 $ 0.09783 All-Time Low: $ 0.000027284507649472 $ 0.000027284507649472 $ 0.000027284507649472 Nåværende pris: $ 0.005348 $ 0.005348 $ 0.005348 Lær mer om alon (ALON) pris

alon (ALON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak alon (ALON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALONs tokenomics, kan du utforske ALON tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ALON Interessert i å legge til alon (ALON) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ALON, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ALON på MEXC nå!

alon (ALON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ALON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ALON nå!

ALON prisforutsigelse Vil du vite hvor ALON kan være på vei? Vår ALON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALON tokenets prisforutsigelse nå!

