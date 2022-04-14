Acquire.Fi (ACQ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Acquire.Fi (ACQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Acquire.Fi (ACQ) Informasjon The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace. Offisiell nettside: https://acquire.fi/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/s/g6j5ms4bhubyrq8x Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4BDCb66B968060D9390C1D12bd29734496205581 Kjøp ACQ nå!

Acquire.Fi (ACQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Acquire.Fi (ACQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 433.33K $ 433.33K $ 433.33K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 150.57M $ 150.57M $ 150.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 863.40K $ 863.40K $ 863.40K All-time high: $ 0.064729 $ 0.064729 $ 0.064729 All-Time Low: $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 Nåværende pris: $ 0.002878 $ 0.002878 $ 0.002878 Lær mer om Acquire.Fi (ACQ) pris

Acquire.Fi (ACQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Acquire.Fi (ACQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ACQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ACQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ACQs tokenomics, kan du utforske ACQ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ACQ Interessert i å legge til Acquire.Fi (ACQ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ACQ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ACQ på MEXC nå!

Acquire.Fi (ACQ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ACQ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ACQ nå!

ACQ prisforutsigelse Vil du vite hvor ACQ kan være på vei? Vår ACQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ACQ tokenets prisforutsigelse nå!

