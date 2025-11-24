Everlyn AI (LYN)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Everlyn AI % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.06405 $0.06405 $0.06405 -6.18% USD Faktisk Prediksjon Everlyn AI-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Everlyn AI (LYN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Everlyn AI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.06405 i 2025. Everlyn AI (LYN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Everlyn AI potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.067252 i 2026. Everlyn AI (LYN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LYN for 2027 $ 0.070615 med en 10.25% vekstrate. Everlyn AI (LYN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LYN for 2028 $ 0.074145 med en 15.76% vekstrate. Everlyn AI (LYN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LYN for 2029 $ 0.077853 med en 21.55% vekstrate. Everlyn AI (LYN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LYN for 2030 $ 0.081745 med en 27.63% vekstrate. Everlyn AI (LYN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Everlyn AI potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.133155. Everlyn AI (LYN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Everlyn AI potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.216896. År Pris Vekst 2025 $ 0.06405 0.00%

2026 $ 0.067252 5.00%

2027 $ 0.070615 10.25%

2028 $ 0.074145 15.76%

2029 $ 0.077853 21.55%

2030 $ 0.081745 27.63%

2031 $ 0.085833 34.01%

2032 $ 0.090124 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.094631 47.75%

2034 $ 0.099362 55.13%

2035 $ 0.104330 62.89%

2036 $ 0.109547 71.03%

2037 $ 0.115024 79.59%

2038 $ 0.120775 88.56%

2039 $ 0.126814 97.99%

2040 $ 0.133155 107.89% Vis mer Kortsiktig Everlyn AI-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.06405 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.064058 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.064111 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.064313 0.41% Everlyn AI (LYN) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for LYN November 24, 2025(I dag) er $0.06405 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Everlyn AI (LYN) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for LYN, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.064058 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Everlyn AI (LYN) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for LYN, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.064111 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Everlyn AI (LYN) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for LYN $0.064313 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Everlyn AI prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.06405$ 0.06405 $ 0.06405 Prisendring (24 t) -6.18% Markedsverdi $ 16.36M$ 16.36M $ 16.36M Opplagsforsyning 255.64M 255.64M 255.64M Volum (24 timer) $ 384.54K$ 384.54K $ 384.54K Volum (24 timer) -- Den siste LYN-prisen er $ 0.06405. Den har en 24-timers endring på -6.18%, med et 24-timers handelsvolum på $ 384.54K. Videre har LYN en sirkulerende forsyning på 255.64M og total markedsverdi på $ 16.36M. Se LYN livepris

Hvordan kjøpe Everlyn AI (LYN) Prøver du å kjøpe LYN? Du kan nå kjøpe LYN via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Everlyn AI og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper LYN nå

Everlyn AI Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Everlyn AI direktepris, er gjeldende pris for Everlyn AI 0.06401USD. Den sirkulerende forsyningen av Everlyn AI(LYN) er 0.00 LYN , som gir den en markedsverdi på $16.36M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.12% $ -0.009309 $ 0.07552 $ 0.05989

7 dager -0.34% $ -0.03372 $ 0.0993 $ 0.05989

30 dager -0.57% $ -0.086919 $ 0.1775 $ 0.05989 24-timers ytelse De siste 24 timene har Everlyn AI vist en prisbevegelse på $-0.009309 , noe som gjenspeiler en -0.12% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Everlyn AI handlet på en topp på $0.0993 og en bunn på $0.05989 . Det så en prisendring på -0.34% . Denne nylige trenden viser potensialet til LYN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Everlyn AI opplevd en -0.57% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.086919 av dens verdi. Dette indikerer at LYN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Everlyn AI prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full LYN prishistorikk

Hvordan fungerer Everlyn AI (LYN) prisforutsigelsesmodul? Everlyn AI-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for LYN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Everlyn AI det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for LYN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Everlyn AI. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til LYN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til LYN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Everlyn AI.

Hvorfor er LYN-prisforutsigelse viktig?

LYN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i LYN nå? I følge dine forutsigelser vil LYN oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for LYN neste måned? I følge Everlyn AI (LYN)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte LYN-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 LYN koste i 2026? Prisen på 1 Everlyn AI (LYN) i dag er $0.06405 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LYN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på LYN i 2027? Everlyn AI (LYN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LYN innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for LYN i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Everlyn AI (LYN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for LYN i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Everlyn AI (LYN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 LYN koste i 2030? Prisen på 1 Everlyn AI (LYN) i dag er $0.06405 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LYN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for LYN i 2040? Everlyn AI (LYN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LYN innen 2040.