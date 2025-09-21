Basert på forutsigelsen din, kan neuron ICP potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 4.95 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan neuron ICP potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 5.1975 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NICP for 2027 $ 5.4573 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NICP for 2028 $ 5.7302 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NICP for 2029 $ 6.0167 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NICP for 2030 $ 6.3175 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på neuron ICP potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 10.2906.

I 2050 kan prisen på neuron ICP potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 16.7624.