neuron ICP (NICP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i neuron ICP (NICP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

neuron ICP (NICP) Informasjon nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP. Offisiell nettside: https://waterneuron.fi/ Kjøp NICP nå!

neuron ICP (NICP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for neuron ICP (NICP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 798.95K $ 798.95K $ 798.95K Total forsyning: $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K Sirkulerende forsyning: $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 798.95K $ 798.95K $ 798.95K All-time high: $ 15.12 $ 15.12 $ 15.12 All-Time Low: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Nåværende pris: $ 4.47 $ 4.47 $ 4.47 Lær mer om neuron ICP (NICP) pris

neuron ICP (NICP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak neuron ICP (NICP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NICP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NICP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NICPs tokenomics, kan du utforske NICP tokenets livepris!

NICP prisforutsigelse Vil du vite hvor NICP kan være på vei? Vår NICP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NICP tokenets prisforutsigelse nå!

