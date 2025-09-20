Dagens neuron ICP livepris er 4.9 USD. Spor prisoppdateringer for NICP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NICP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens neuron ICP livepris er 4.9 USD. Spor prisoppdateringer for NICP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NICP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

neuron ICP Pris (NICP)

1 NICP til USD livepris:

$4.9
$4.9$4.9
-4.60%1D
neuron ICP (NICP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:56:08 (UTC+8)

neuron ICP (NICP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 4.83
$ 4.83$ 4.83
24 timer lav
$ 5.15
$ 5.15$ 5.15
24 timer høy

$ 4.83
$ 4.83$ 4.83

$ 5.15
$ 5.15$ 5.15

$ 15.12
$ 15.12$ 15.12

$ 2.67
$ 2.67$ 2.67

+0.46%

-4.66%

-10.08%

-10.08%

neuron ICP (NICP) sanntidsprisen er $4.9. I løpet av de siste 24 timene har NICP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.83 og et toppnivå på $ 5.15, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NICP er $ 15.12, mens den rekordlave prisen er $ 2.67.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NICP endret seg med +0.46% i løpet av den siste timen, -4.66% over 24 timer og -10.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

neuron ICP (NICP) Markedsinformasjon

$ 876.93K
$ 876.93K$ 876.93K

--
----

$ 876.93K
$ 876.93K$ 876.93K

178.93K
178.93K 178.93K

178,928.0
178,928.0 178,928.0

Nåværende markedsverdi på neuron ICP er $ 876.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NICP er 178.93K, med en total tilgang på 178928.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 876.93K.

neuron ICP (NICP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på neuron ICP til USD ble $ -0.2399238421284.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på neuron ICP til USD ble $ -0.5972325800.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på neuron ICP til USD ble $ -1.1180628900.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på neuron ICP til USD ble $ +0.0134976967398.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.2399238421284-4.66%
30 dager$ -0.5972325800-12.18%
60 dager$ -1.1180628900-22.81%
90 dager$ +0.0134976967398+0.28%

Hva er neuron ICP (NICP)

nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

neuron ICP (NICP) Ressurs

neuron ICP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil neuron ICP (NICP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine neuron ICP (NICP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for neuron ICP.

NICP til lokale valutaer

neuron ICP (NICP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak neuron ICP (NICP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NICP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om neuron ICP (NICP)

Hvor mye er neuron ICP (NICP) verdt i dag?
Live NICP prisen i USD er 4.9 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NICP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NICP til USD er $ 4.9. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for neuron ICP?
Markedsverdien for NICP er $ 876.93K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NICP?
Den sirkulerende forsyningen av NICP er 178.93K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNICP ?
NICP oppnådde en ATH-pris på 15.12 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NICP?
NICP så en ATL-pris på 2.67 USD.
Hva er handelsvolumet til NICP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NICP er -- USD.
Vil NICP gå høyere i år?
NICP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NICP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:56:08 (UTC+8)

