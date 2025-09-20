neuron ICP (NICP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.83 $ 4.83 $ 4.83 24 timer lav $ 5.15 $ 5.15 $ 5.15 24 timer høy 24 timer lav $ 4.83$ 4.83 $ 4.83 24 timer høy $ 5.15$ 5.15 $ 5.15 All Time High $ 15.12$ 15.12 $ 15.12 Laveste pris $ 2.67$ 2.67 $ 2.67 Prisendring (1H) +0.46% Prisendring (1D) -4.66% Prisendring (7D) -10.08% Prisendring (7D) -10.08%

neuron ICP (NICP) sanntidsprisen er $4.9. I løpet av de siste 24 timene har NICP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.83 og et toppnivå på $ 5.15, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NICP er $ 15.12, mens den rekordlave prisen er $ 2.67.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NICP endret seg med +0.46% i løpet av den siste timen, -4.66% over 24 timer og -10.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

neuron ICP (NICP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 876.93K$ 876.93K $ 876.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 876.93K$ 876.93K $ 876.93K Opplagsforsyning 178.93K 178.93K 178.93K Total forsyning 178,928.0 178,928.0 178,928.0

Nåværende markedsverdi på neuron ICP er $ 876.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NICP er 178.93K, med en total tilgang på 178928.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 876.93K.