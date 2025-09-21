MemeGames AI (MGAMES)-prisforutsigelse (USD)

2026 $ 0.001140 5.00%

2027 $ 0.001197 10.25%

2028 $ 0.001257 15.76%

2029 $ 0.001320 21.55%

2030 $ 0.001386 27.63%

2031 $ 0.001455 34.01%

2032 $ 0.001528 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001604 47.75%

2034 $ 0.001685 55.13%

2035 $ 0.001769 62.89%

2036 $ 0.001857 71.03%

2037 $ 0.001950 79.59%

2038 $ 0.002048 88.56%

2039 $ 0.002150 97.99%

2040 $ 0.002258 107.89% Vis mer Kortsiktig MemeGames AI-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001086 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001086 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001087 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001090 0.41% MemeGames AI (MGAMES) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MGAMES September 21, 2025(I dag) er $0.001086 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. MemeGames AI (MGAMES) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MGAMES, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001086 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. MemeGames AI (MGAMES) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MGAMES, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001087 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. MemeGames AI (MGAMES) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MGAMES $0.001090 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende MemeGames AI prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MGAMES-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MGAMES en sirkulerende forsyning på 1.00B og total markedsverdi på $ 1.09M. Se MGAMES livepris

MemeGames AI Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for MemeGames AI direktepris, er gjeldende pris for MemeGames AI 0.001086USD. Den sirkulerende forsyningen av MemeGames AI(MGAMES) er 1.00B MGAMES , som gir den en markedsverdi på $1,086,180 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.58% $ 0 $ 0.001131 $ 0.001034

7 dager 21.98% $ 0.000238 $ 0.001519 $ 0.000457

30 dager -28.16% $ -0.000305 $ 0.001519 $ 0.000457 24-timers ytelse De siste 24 timene har MemeGames AI vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 1.58% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har MemeGames AI handlet på en topp på $0.001519 og en bunn på $0.000457 . Det så en prisendring på 21.98% . Denne nylige trenden viser potensialet til MGAMES for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har MemeGames AI opplevd en -28.16% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000305 av dens verdi. Dette indikerer at MGAMES kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer MemeGames AI (MGAMES) prisforutsigelsesmodul? MemeGames AI-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MGAMES basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for MemeGames AI det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MGAMES, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til MemeGames AI. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MGAMES. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MGAMES for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til MemeGames AI.

Hvorfor er MGAMES-prisforutsigelse viktig?

MGAMES-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MGAMES nå? I følge dine forutsigelser vil MGAMES oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MGAMES neste måned? I følge MemeGames AI (MGAMES)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MGAMES-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MGAMES koste i 2026? Prisen på 1 MemeGames AI (MGAMES) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MGAMES øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MGAMES i 2027? MemeGames AI (MGAMES) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MGAMES innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MGAMES i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil MemeGames AI (MGAMES) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MGAMES i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil MemeGames AI (MGAMES) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MGAMES koste i 2030? Prisen på 1 MemeGames AI (MGAMES) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MGAMES øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MGAMES i 2040? MemeGames AI (MGAMES) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MGAMES innen 2040.