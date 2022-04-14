MemeGames AI (MGAMES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MemeGames AI (MGAMES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MemeGames AI (MGAMES) Informasjon Own the Token. Play the Game. Grow the Community MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games. Why MG Token ($MGAMES) Matters MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards. MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base $MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy Offisiell nettside: https://memegames.ai/onboarding Kjøp MGAMES nå!

MemeGames AI (MGAMES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MemeGames AI (MGAMES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 922.41K $ 922.41K $ 922.41K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 922.41K $ 922.41K $ 922.41K All-time high: $ 0.00726063 $ 0.00726063 $ 0.00726063 All-Time Low: $ 0.00048718 $ 0.00048718 $ 0.00048718 Nåværende pris: $ 0.00089205 $ 0.00089205 $ 0.00089205 Lær mer om MemeGames AI (MGAMES) pris

MemeGames AI (MGAMES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MemeGames AI (MGAMES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MGAMES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MGAMES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MGAMESs tokenomics, kan du utforske MGAMES tokenets livepris!

MGAMES prisforutsigelse Vil du vite hvor MGAMES kan være på vei? Vår MGAMES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MGAMES tokenets prisforutsigelse nå!

