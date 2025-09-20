MemeGames AI (MGAMES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00045509 $ 0.00045509 $ 0.00045509 24 timer lav $ 0.0012021 $ 0.0012021 $ 0.0012021 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00045509$ 0.00045509 $ 0.00045509 24 timer høy $ 0.0012021$ 0.0012021 $ 0.0012021 All Time High $ 0.00726063$ 0.00726063 $ 0.00726063 Laveste pris $ 0.00048718$ 0.00048718 $ 0.00048718 Prisendring (1H) -1.72% Prisendring (1D) +95.76% Prisendring (7D) +19.75% Prisendring (7D) +19.75%

MemeGames AI (MGAMES) sanntidsprisen er $0.00106053. I løpet av de siste 24 timene har MGAMES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00045509 og et toppnivå på $ 0.0012021, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MGAMES er $ 0.00726063, mens den rekordlave prisen er $ 0.00048718.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MGAMES endret seg med -1.72% i løpet av den siste timen, +95.76% over 24 timer og +19.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MemeGames AI (MGAMES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MemeGames AI er $ 1.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MGAMES er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.06M.