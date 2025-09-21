GNME MINING GAME (GNME)-prisforutsigelse (USD)

Få GNME MINING GAME prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GNME vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på GNME MINING GAME % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon GNME MINING GAME-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) GNME MINING GAME (GNME) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan GNME MINING GAME potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.025203 i 2025. GNME MINING GAME (GNME) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan GNME MINING GAME potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026464 i 2026. GNME MINING GAME (GNME) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GNME for 2027 $ 0.027787 med en 10.25% vekstrate. GNME MINING GAME (GNME) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GNME for 2028 $ 0.029176 med en 15.76% vekstrate. GNME MINING GAME (GNME) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GNME for 2029 $ 0.030635 med en 21.55% vekstrate. GNME MINING GAME (GNME) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GNME for 2030 $ 0.032167 med en 27.63% vekstrate. GNME MINING GAME (GNME) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på GNME MINING GAME potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.052397. GNME MINING GAME (GNME) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på GNME MINING GAME potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.085349. År Pris Vekst 2025 $ 0.025203 0.00%

2026 $ 0.026464 5.00%

2027 $ 0.027787 10.25%

2028 $ 0.029176 15.76%

2029 $ 0.030635 21.55%

2030 $ 0.032167 27.63%

2031 $ 0.033775 34.01%

2032 $ 0.035464 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.037237 47.75%

2034 $ 0.039099 55.13%

2035 $ 0.041054 62.89%

2036 $ 0.043107 71.03%

2037 $ 0.045262 79.59%

2038 $ 0.047525 88.56%

2039 $ 0.049901 97.99%

2040 $ 0.052397 107.89% Vis mer Kortsiktig GNME MINING GAME-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.025203 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.025207 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.025228 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.025307 0.41% GNME MINING GAME (GNME) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GNME September 21, 2025(I dag) er $0.025203 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. GNME MINING GAME (GNME) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GNME, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.025207 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. GNME MINING GAME (GNME) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GNME, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.025228 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. GNME MINING GAME (GNME) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GNME $0.025307 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende GNME MINING GAME prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 176.45K$ 176.45K $ 176.45K Opplagsforsyning 7.00M 7.00M 7.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste GNME-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GNME en sirkulerende forsyning på 7.00M og total markedsverdi på $ 176.45K. Se GNME livepris

GNME MINING GAME Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for GNME MINING GAME direktepris, er gjeldende pris for GNME MINING GAME 0.025203USD. Den sirkulerende forsyningen av GNME MINING GAME(GNME) er 7.00M GNME , som gir den en markedsverdi på $176,452 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.40% $ -0.000103 $ 0.025623 $ 0.022214

7 dager -10.13% $ -0.002555 $ 0.027948 $ 0.020168

30 dager 25.22% $ 0.006355 $ 0.027948 $ 0.020168 24-timers ytelse De siste 24 timene har GNME MINING GAME vist en prisbevegelse på $-0.000103 , noe som gjenspeiler en -0.40% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har GNME MINING GAME handlet på en topp på $0.027948 og en bunn på $0.020168 . Det så en prisendring på -10.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til GNME for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har GNME MINING GAME opplevd en 25.22% endring, som gjenspeiler omtrent $0.006355 av dens verdi. Dette indikerer at GNME kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer GNME MINING GAME (GNME) prisforutsigelsesmodul? GNME MINING GAME-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GNME basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for GNME MINING GAME det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GNME, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til GNME MINING GAME. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GNME. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GNME for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til GNME MINING GAME.

Hvorfor er GNME-prisforutsigelse viktig?

GNME-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GNME nå? I følge dine forutsigelser vil GNME oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GNME neste måned? I følge GNME MINING GAME (GNME)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GNME-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GNME koste i 2026? Prisen på 1 GNME MINING GAME (GNME) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GNME øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GNME i 2027? GNME MINING GAME (GNME) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GNME innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GNME i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil GNME MINING GAME (GNME) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GNME i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil GNME MINING GAME (GNME) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GNME koste i 2030? Prisen på 1 GNME MINING GAME (GNME) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GNME øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GNME i 2040? GNME MINING GAME (GNME) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GNME innen 2040.