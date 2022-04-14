GNME MINING GAME (GNME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GNME MINING GAME (GNME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GNME MINING GAME (GNME) Informasjon GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies. Offisiell nettside: https://www.gnmemining.com/ Teknisk dokument: https://www.gnmemining.com/whitepaper.html Kjøp GNME nå!

GNME MINING GAME (GNME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GNME MINING GAME (GNME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 165.46K $ 165.46K $ 165.46K Total forsyning: $ 17.58M $ 17.58M $ 17.58M Sirkulerende forsyning: $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 415.58K $ 415.58K $ 415.58K All-time high: $ 0.509717 $ 0.509717 $ 0.509717 All-Time Low: $ 0.01029676 $ 0.01029676 $ 0.01029676 Nåværende pris: $ 0.02362839 $ 0.02362839 $ 0.02362839 Lær mer om GNME MINING GAME (GNME) pris

GNME MINING GAME (GNME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GNME MINING GAME (GNME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GNME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GNME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GNMEs tokenomics, kan du utforske GNME tokenets livepris!

