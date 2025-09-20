Dagens GNME MINING GAME livepris er 0.02512954 USD. Spor prisoppdateringer for GNME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GNME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GNME MINING GAME livepris er 0.02512954 USD. Spor prisoppdateringer for GNME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GNME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.02516158
-3.70%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
GNME MINING GAME (GNME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:03:40 (UTC+8)

GNME MINING GAME (GNME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0249523
24 timer lav
$ 0.02618842
24 timer høy

$ 0.0249523
$ 0.02618842
$ 0.509717
$ 0.01029676
-0.76%

-3.90%

-3.13%

-3.13%

GNME MINING GAME (GNME) sanntidsprisen er $0.02512954. I løpet av de siste 24 timene har GNME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0249523 og et toppnivå på $ 0.02618842, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNME er $ 0.509717, mens den rekordlave prisen er $ 0.01029676.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNME endret seg med -0.76% i løpet av den siste timen, -3.90% over 24 timer og -3.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GNME MINING GAME (GNME) Markedsinformasjon

$ 176.16K
--
$ 442.45K
7.00M
17,584,329.08026705
Nåværende markedsverdi på GNME MINING GAME er $ 176.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GNME er 7.00M, med en total tilgang på 17584329.08026705. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 442.45K.

GNME MINING GAME (GNME) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GNME MINING GAME til USD ble $ -0.00102167323893009.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GNME MINING GAME til USD ble $ +0.0059319183.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GNME MINING GAME til USD ble $ +0.0073969605.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GNME MINING GAME til USD ble $ +0.011646677677290807.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00102167323893009-3.90%
30 dager$ +0.0059319183+23.61%
60 dager$ +0.0073969605+29.44%
90 dager$ +0.011646677677290807+86.38%

Hva er GNME MINING GAME (GNME)

GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

GNME MINING GAME (GNME) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

GNME MINING GAME Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GNME MINING GAME (GNME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GNME MINING GAME (GNME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GNME MINING GAME.

Sjekk GNME MINING GAMEprisprognosen nå!

GNME til lokale valutaer

GNME MINING GAME (GNME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GNME MINING GAME (GNME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GNME tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GNME MINING GAME (GNME)

Hvor mye er GNME MINING GAME (GNME) verdt i dag?
Live GNME prisen i USD er 0.02512954 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GNME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GNME til USD er $ 0.02512954. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GNME MINING GAME?
Markedsverdien for GNME er $ 176.16K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GNME?
Den sirkulerende forsyningen av GNME er 7.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGNME ?
GNME oppnådde en ATH-pris på 0.509717 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GNME?
GNME så en ATL-pris på 0.01029676 USD.
Hva er handelsvolumet til GNME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GNME er -- USD.
Vil GNME gå høyere i år?
GNME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GNME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:03:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.