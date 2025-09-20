GNME MINING GAME (GNME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0249523 24 timer høy $ 0.02618842 All Time High $ 0.509717 Laveste pris $ 0.01029676 Prisendring (1H) -0.76% Prisendring (1D) -3.90% Prisendring (7D) -3.13%

GNME MINING GAME (GNME) sanntidsprisen er $0.02512954. I løpet av de siste 24 timene har GNME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0249523 og et toppnivå på $ 0.02618842, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNME er $ 0.509717, mens den rekordlave prisen er $ 0.01029676.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNME endret seg med -0.76% i løpet av den siste timen, -3.90% over 24 timer og -3.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GNME MINING GAME (GNME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 176.16K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 442.45K Opplagsforsyning 7.00M Total forsyning 17,584,329.08026705

Nåværende markedsverdi på GNME MINING GAME er $ 176.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GNME er 7.00M, med en total tilgang på 17584329.08026705. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 442.45K.