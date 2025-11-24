Swarm Network (TRUTH)-prisforutsigelse (USD)

Få Swarm Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye TRUTH vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Swarm Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Swarm Network (TRUTH) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Swarm Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.02665 i 2025. Swarm Network (TRUTH) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Swarm Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.027982 i 2026. Swarm Network (TRUTH) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRUTH for 2027 $ 0.029381 med en 10.25% vekstrate. Swarm Network (TRUTH) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRUTH for 2028 $ 0.030850 med en 15.76% vekstrate. Swarm Network (TRUTH) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRUTH for 2029 $ 0.032393 med en 21.55% vekstrate. Swarm Network (TRUTH) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRUTH for 2030 $ 0.034012 med en 27.63% vekstrate. Swarm Network (TRUTH) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Swarm Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.055403. Swarm Network (TRUTH) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Swarm Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.090246.

2026 $ 0.027982 5.00%

2027 $ 0.029381 10.25%

2028 $ 0.030850 15.76%

2029 $ 0.032393 21.55%

2030 $ 0.034012 27.63%

2031 $ 0.035713 34.01%

2032 $ 0.037499 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.039374 47.75%

2034 $ 0.041342 55.13%

2035 $ 0.043410 62.89%

2036 $ 0.045580 71.03%

2037 $ 0.047859 79.59%

2038 $ 0.050252 88.56%

2039 $ 0.052765 97.99%

Kortsiktig Swarm Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager

November 25, 2025(I morgen) $ 0.026653 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.026675 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.026759 0.41% Swarm Network (TRUTH) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TRUTH November 24, 2025(I dag) er $0.02665 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Swarm Network (TRUTH) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TRUTH, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.026653 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Swarm Network (TRUTH) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TRUTH, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.026675 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Swarm Network (TRUTH) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TRUTH $0.026759 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Swarm Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.02665$ 0.02665 $ 0.02665 Prisendring (24 t) -0.33% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 247.98K$ 247.98K $ 247.98K Volum (24 timer) -- Den siste TRUTH-prisen er $ 0.02665. Den har en 24-timers endring på -0.33%, med et 24-timers handelsvolum på $ 247.98K. Videre har TRUTH en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se TRUTH livepris

Swarm Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Swarm Network direktepris, er gjeldende pris for Swarm Network 0.0266USD. Den sirkulerende forsyningen av Swarm Network(TRUTH) er 0.00 TRUTH , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.11% $ 0.002590 $ 0.02871 $ 0.02399

7 dager -0.15% $ -0.00477 $ 0.04208 $ 0.02323

30 dager 0.81% $ 0.01193 $ 0.05174 $ 0.01247 24-timers ytelse De siste 24 timene har Swarm Network vist en prisbevegelse på $0.002590 , noe som gjenspeiler en 0.11% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Swarm Network handlet på en topp på $0.04208 og en bunn på $0.02323 . Det så en prisendring på -0.15% . Denne nylige trenden viser potensialet til TRUTH for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Swarm Network opplevd en 0.81% endring, som gjenspeiler omtrent $0.01193 av dens verdi. Dette indikerer at TRUTH kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Swarm Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full TRUTH prishistorikk

Hvordan fungerer Swarm Network (TRUTH) prisforutsigelsesmodul? Swarm Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TRUTH basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Swarm Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TRUTH, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Swarm Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TRUTH. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TRUTH for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Swarm Network.

Hvorfor er TRUTH-prisforutsigelse viktig?

TRUTH-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i TRUTH nå? I følge dine forutsigelser vil TRUTH oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for TRUTH neste måned? I følge Swarm Network (TRUTH)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte TRUTH-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 TRUTH koste i 2026? Prisen på 1 Swarm Network (TRUTH) i dag er $0.02665 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TRUTH øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på TRUTH i 2027? Swarm Network (TRUTH) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TRUTH innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for TRUTH i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Swarm Network (TRUTH) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for TRUTH i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Swarm Network (TRUTH) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 TRUTH koste i 2030? Prisen på 1 Swarm Network (TRUTH) i dag er $0.02665 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TRUTH øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for TRUTH i 2040? Swarm Network (TRUTH) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TRUTH innen 2040.