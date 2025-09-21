Sovrun (SOVRN)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Sovrun % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.009529 $0.009529 $0.009529 0.00% USD Faktisk Prediksjon Sovrun-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Sovrun (SOVRN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Sovrun potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009529 i 2025. Sovrun (SOVRN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Sovrun potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010005 i 2026. Sovrun (SOVRN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SOVRN for 2027 $ 0.010505 med en 10.25% vekstrate. Sovrun (SOVRN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SOVRN for 2028 $ 0.011031 med en 15.76% vekstrate. Sovrun (SOVRN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SOVRN for 2029 $ 0.011582 med en 21.55% vekstrate. Sovrun (SOVRN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SOVRN for 2030 $ 0.012161 med en 27.63% vekstrate. Sovrun (SOVRN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Sovrun potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.019810. Sovrun (SOVRN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Sovrun potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.032268. År Pris Vekst 2025 $ 0.009529 0.00%

2026 $ 0.010005 5.00%

2027 $ 0.010505 10.25%

2028 $ 0.011031 15.76%

2029 $ 0.011582 21.55%

2030 $ 0.012161 27.63%

2031 $ 0.012769 34.01%

2032 $ 0.013408 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.014078 47.75%

2034 $ 0.014782 55.13%

2035 $ 0.015521 62.89%

2036 $ 0.016297 71.03%

2037 $ 0.017112 79.59%

2038 $ 0.017968 88.56%

2039 $ 0.018866 97.99%

2040 $ 0.019810 107.89% Vis mer Kortsiktig Sovrun-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.009529 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.009530 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.009538 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.009568 0.41% Sovrun (SOVRN) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SOVRN September 21, 2025(I dag) er $0.009529 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Sovrun (SOVRN) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SOVRN, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.009530 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Sovrun (SOVRN) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SOVRN, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.009538 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Sovrun (SOVRN) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SOVRN $0.009568 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Sovrun prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.009529$ 0.009529 $ 0.009529 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Opplagsforsyning 171.14M 171.14M 171.14M Volum (24 timer) $ 29.68K$ 29.68K $ 29.68K Volum (24 timer) -- Den siste SOVRN-prisen er $ 0.009529. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 29.68K. Videre har SOVRN en sirkulerende forsyning på 171.14M og total markedsverdi på $ 1.63M. Se SOVRN livepris

Hvordan kjøpe Sovrun (SOVRN)

Sovrun Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Sovrun direktepris, er gjeldende pris for Sovrun 0.009529USD. Den sirkulerende forsyningen av Sovrun(SOVRN) er 0.00 SOVRN , som gir den en markedsverdi på $1.63M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000107 $ 0.009809 $ 0.00951

7 dager -0.09% $ -0.000946 $ 0.010482 $ 0.00951

30 dager -0.02% $ -0.000270 $ 0.011437 $ 0.009379 24-timers ytelse De siste 24 timene har Sovrun vist en prisbevegelse på $-0.000107 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Sovrun handlet på en topp på $0.010482 og en bunn på $0.00951 . Det så en prisendring på -0.09% . Denne nylige trenden viser potensialet til SOVRN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Sovrun opplevd en -0.02% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000270 av dens verdi. Dette indikerer at SOVRN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Sovrun prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SOVRN prishistorikk

Hvordan fungerer Sovrun (SOVRN) prisforutsigelsesmodul? Sovrun-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SOVRN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Sovrun det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SOVRN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Sovrun. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SOVRN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SOVRN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Sovrun.

Hvorfor er SOVRN-prisforutsigelse viktig?

SOVRN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SOVRN nå? I følge dine forutsigelser vil SOVRN oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SOVRN neste måned? I følge Sovrun (SOVRN)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SOVRN-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SOVRN koste i 2026? Prisen på 1 Sovrun (SOVRN) i dag er $0.009529 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SOVRN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SOVRN i 2027? Sovrun (SOVRN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SOVRN innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SOVRN i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Sovrun (SOVRN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SOVRN i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Sovrun (SOVRN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SOVRN koste i 2030? Prisen på 1 Sovrun (SOVRN) i dag er $0.009529 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SOVRN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SOVRN i 2040? Sovrun (SOVRN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SOVRN innen 2040.