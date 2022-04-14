Sovrun (SOVRN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sovrun (SOVRN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sovrun (SOVRN) Informasjon Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming. Offisiell nettside: https://www.sovrun.org Teknisk dokument: https://litepaper.sovrun.org/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4 Kjøp SOVRN nå!

Sovrun (SOVRN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sovrun (SOVRN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Total forsyning: $ 896.77M $ 896.77M $ 896.77M Sirkulerende forsyning: $ 171.14M $ 171.14M $ 171.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.11M $ 9.11M $ 9.11M All-time high: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 All-Time Low: $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 Nåværende pris: $ 0.009107 $ 0.009107 $ 0.009107 Lær mer om Sovrun (SOVRN) pris

Sovrun (SOVRN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sovrun (SOVRN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOVRN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOVRN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOVRNs tokenomics, kan du utforske SOVRN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SOVRN Interessert i å legge til Sovrun (SOVRN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SOVRN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SOVRN på MEXC nå!

Sovrun (SOVRN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SOVRN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SOVRN nå!

SOVRN prisforutsigelse Vil du vite hvor SOVRN kan være på vei? Vår SOVRN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOVRN tokenets prisforutsigelse nå!

