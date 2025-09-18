Hva er Sovrun (SOVRN)

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Sovrun (SOVRN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sovrun (SOVRN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOVRN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Sovrun Hvor mye er Sovrun (SOVRN) verdt i dag? Live SOVRN prisen i USD er 0.00957 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SOVRN-til-USD-pris? $ 0.00957 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SOVRN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Sovrun? Markedsverdien for SOVRN er $ 1.64M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SOVRN? Den sirkulerende forsyningen av SOVRN er 171.14M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOVRN ? SOVRN oppnådde en ATH-pris på 1.5286975331102572 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SOVRN? SOVRN så en ATL-pris på 0.007552228162841145 USD . Hva er handelsvolumet til SOVRN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOVRN er $ 55.56K USD . Vil SOVRN gå høyere i år? SOVRN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOVRN prisprognosen for en mer grundig analyse.

Sovrun (SOVRN) Viktige bransjeoppdateringer

