Dagens Sovrun livepris er 0.00957 USD. Spor prisoppdateringer for SOVRN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Sovrun Logo

Sovrun Pris(SOVRN)

1 SOVRN til USD livepris:

$0.009571
$0.009571
-0.55%1D
USD
Sovrun (SOVRN) Live prisdiagram
Sovrun (SOVRN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
-0.54%

-0.54%

-4.68%

-4.68%

Sovrun (SOVRN) sanntidsprisen er $ 0.00957. I løpet av de siste 24 timene har SOVRN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.009562 og et toppnivå på $ 0.010016, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOVRN er $ 1.5286975331102572, mens den rekordlave prisen er $ 0.007552228162841145.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOVRN endret seg med -0.54% i løpet av den siste timen, -0.54% over 24 timer og -4.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sovrun (SOVRN) Markedsinformasjon

No.1891

17.11%

ETH

Nåværende markedsverdi på Sovrun er $ 1.64M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.56K. Den sirkulerende forsyningen på SOVRN er 171.14M, med en total tilgang på 896771567. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.57M.

Sovrun (SOVRN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sovrun for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00005293-0.54%
30 dager$ -0.000354-3.57%
60 dager$ -0.001483-13.42%
90 dager$ +0.00098+11.40%
Sovrun Prisendring i dag

I dag registrerte SOVRN en endring på $ -0.00005293 (-0.54%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sovrun 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000354 (-3.57%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sovrun 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SOVRN en endring på $ -0.001483 (-13.42%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sovrun 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00098+11.40% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sovrun (SOVRN)?

Sjekk ut Sovrun Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sovrun (SOVRN)

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Sovrun er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sovrun investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SOVRN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sovrun på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sovrun kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sovrun Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sovrun (SOVRN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sovrun (SOVRN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sovrun.

Sjekk Sovrunprisprognosen nå!

Sovrun (SOVRN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sovrun (SOVRN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOVRN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sovrun (SOVRN)

Leter du etter hvordan du kjøperSovrun? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sovrun på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SOVRN til lokale valutaer

Sovrun Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sovrun, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Sovrun nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sovrun

Hvor mye er Sovrun (SOVRN) verdt i dag?
Live SOVRN prisen i USD er 0.00957 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOVRN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOVRN til USD er $ 0.00957. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sovrun?
Markedsverdien for SOVRN er $ 1.64M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOVRN?
Den sirkulerende forsyningen av SOVRN er 171.14M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOVRN ?
SOVRN oppnådde en ATH-pris på 1.5286975331102572 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOVRN?
SOVRN så en ATL-pris på 0.007552228162841145 USD.
Hva er handelsvolumet til SOVRN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOVRN er $ 55.56K USD.
Vil SOVRN gå høyere i år?
SOVRN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOVRN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Sovrun (SOVRN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

