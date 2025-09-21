Pop Social (PPT)-prisforutsigelse (USD)

Få Pop Social prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PPT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Pop Social % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.1271 $0.1271 $0.1271 -2.50% USD Faktisk Prediksjon Pop Social-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Pop Social (PPT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Pop Social potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1271 i 2025. Pop Social (PPT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Pop Social potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.133455 i 2026. Pop Social (PPT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PPT for 2027 $ 0.140127 med en 10.25% vekstrate. Pop Social (PPT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PPT for 2028 $ 0.147134 med en 15.76% vekstrate. Pop Social (PPT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PPT for 2029 $ 0.154490 med en 21.55% vekstrate. Pop Social (PPT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PPT for 2030 $ 0.162215 med en 27.63% vekstrate. Pop Social (PPT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pop Social potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.264231. Pop Social (PPT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pop Social potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.430405. År Pris Vekst 2025 $ 0.1271 0.00%

2026 $ 0.133455 5.00%

2027 $ 0.140127 10.25%

2028 $ 0.147134 15.76%

2029 $ 0.154490 21.55%

2030 $ 0.162215 27.63%

2031 $ 0.170326 34.01%

2032 $ 0.178842 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.187784 47.75%

2034 $ 0.197173 55.13%

2035 $ 0.207032 62.89%

2036 $ 0.217384 71.03%

2037 $ 0.228253 79.59%

2038 $ 0.239666 88.56%

2039 $ 0.251649 97.99%

2040 $ 0.264231 107.89% Vis mer Kortsiktig Pop Social-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.1271 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.127117 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.127221 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.127622 0.41% Pop Social (PPT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PPT September 21, 2025(I dag) er $0.1271 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Pop Social (PPT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PPT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.127117 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Pop Social (PPT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PPT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.127221 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Pop Social (PPT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PPT $0.127622 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Pop Social prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.1271$ 0.1271 $ 0.1271 Prisendring (24 t) -2.50% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 198.23K$ 198.23K $ 198.23K Volum (24 timer) -- Den siste PPT-prisen er $ 0.1271. Den har en 24-timers endring på -2.50%, med et 24-timers handelsvolum på $ 198.23K. Videre har PPT en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se PPT livepris

Hvordan kjøpe Pop Social (PPT) Prøver du å kjøpe PPT? Du kan nå kjøpe PPT via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Pop Social og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper PPT nå

Pop Social Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pop Social direktepris, er gjeldende pris for Pop Social 0.1271USD. Den sirkulerende forsyningen av Pop Social(PPT) er 0.00 PPT , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.05% $ 0.005619 $ 0.13471 $ 0.11043

7 dager 0.06% $ 0.007079 $ 0.1565 $ 0.10335

30 dager -0.60% $ -0.195750 $ 0.32479 $ 0.1 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pop Social vist en prisbevegelse på $0.005619 , noe som gjenspeiler en 0.05% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pop Social handlet på en topp på $0.1565 og en bunn på $0.10335 . Det så en prisendring på 0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til PPT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pop Social opplevd en -0.60% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.195750 av dens verdi. Dette indikerer at PPT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Pop Social prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PPT prishistorikk

Hvordan fungerer Pop Social (PPT) prisforutsigelsesmodul? Pop Social-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PPT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pop Social det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PPT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pop Social. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PPT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PPT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pop Social.

Hvorfor er PPT-prisforutsigelse viktig?

PPT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

