Pop Social (PPT) Informasjon Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition. Offisiell nettside: https://www.popsocial.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214 Kjøp PPT nå!

Pop Social (PPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pop Social (PPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.24M $ 24.24M $ 24.24M All-time high: $ 0.5701 $ 0.5701 $ 0.5701 All-Time Low: $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 Nåværende pris: $ 0.12121 $ 0.12121 $ 0.12121 Lær mer om Pop Social (PPT) pris

Pop Social (PPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pop Social (PPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PPTs tokenomics, kan du utforske PPT tokenets livepris!

Interessert i å legge til Pop Social (PPT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PPT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Pop Social (PPT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PPT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PPT nå!

PPT prisforutsigelse Vil du vite hvor PPT kan være på vei? Vår PPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PPT tokenets prisforutsigelse nå!

