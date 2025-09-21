Torch of Liberty (LIBERTY)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Torch of Liberty % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0706 $0.0706 $0.0706 +7.26% USD Faktisk Prediksjon Torch of Liberty-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Torch of Liberty (LIBERTY) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Torch of Liberty potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0706 i 2025. Torch of Liberty (LIBERTY) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Torch of Liberty potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.07413 i 2026. Torch of Liberty (LIBERTY) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LIBERTY for 2027 $ 0.077836 med en 10.25% vekstrate. Torch of Liberty (LIBERTY) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LIBERTY for 2028 $ 0.081728 med en 15.76% vekstrate. Torch of Liberty (LIBERTY) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LIBERTY for 2029 $ 0.085814 med en 21.55% vekstrate. Torch of Liberty (LIBERTY) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LIBERTY for 2030 $ 0.090105 med en 27.63% vekstrate. Torch of Liberty (LIBERTY) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Torch of Liberty potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.146772. Torch of Liberty (LIBERTY) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Torch of Liberty potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.239076. År Pris Vekst 2025 $ 0.0706 0.00%

Gjeldende Torch of Liberty prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0706$ 0.0706 $ 0.0706 Prisendring (24 t) +7.26% Markedsverdi $ 70.60M$ 70.60M $ 70.60M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Volum (24 timer) $ 54.32K$ 54.32K $ 54.32K Volum (24 timer) -- Den siste LIBERTY-prisen er $ 0.0706. Den har en 24-timers endring på +7.26%, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.32K. Videre har LIBERTY en sirkulerende forsyning på 1.00B og total markedsverdi på $ 70.60M. Se LIBERTY livepris

Hvordan kjøpe Torch of Liberty (LIBERTY) Prøver du å kjøpe LIBERTY? Du kan nå kjøpe LIBERTY via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Torch of Liberty og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper LIBERTY nå

Torch of Liberty Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Torch of Liberty direktepris, er gjeldende pris for Torch of Liberty 0.0706USD. Den sirkulerende forsyningen av Torch of Liberty(LIBERTY) er 0.00 LIBERTY , som gir den en markedsverdi på $70.60M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.001469 $ 0.0707 $ 0.06508

7 dager -0.07% $ -0.005630 $ 0.089 $ 0.06508

30 dager -0.39% $ -0.04686 $ 0.13929 $ 0.06508 24-timers ytelse De siste 24 timene har Torch of Liberty vist en prisbevegelse på $0.001469 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Torch of Liberty handlet på en topp på $0.089 og en bunn på $0.06508 . Det så en prisendring på -0.07% . Denne nylige trenden viser potensialet til LIBERTY for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Torch of Liberty opplevd en -0.39% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.04686 av dens verdi. Dette indikerer at LIBERTY kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Torch of Liberty prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full LIBERTY prishistorikk

Hvordan fungerer Torch of Liberty (LIBERTY) prisforutsigelsesmodul? Torch of Liberty-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for LIBERTY basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Torch of Liberty det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for LIBERTY, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Torch of Liberty. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til LIBERTY. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til LIBERTY for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Torch of Liberty.

Hvorfor er LIBERTY-prisforutsigelse viktig?

LIBERTY-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i LIBERTY nå? I følge dine forutsigelser vil LIBERTY oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for LIBERTY neste måned? I følge Torch of Liberty (LIBERTY)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte LIBERTY-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 LIBERTY koste i 2026? Prisen på 1 Torch of Liberty (LIBERTY) i dag er $0.0706 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LIBERTY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på LIBERTY i 2027? Torch of Liberty (LIBERTY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LIBERTY innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for LIBERTY i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Torch of Liberty (LIBERTY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for LIBERTY i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Torch of Liberty (LIBERTY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 LIBERTY koste i 2030? Prisen på 1 Torch of Liberty (LIBERTY) i dag er $0.0706 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LIBERTY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for LIBERTY i 2040? Torch of Liberty (LIBERTY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LIBERTY innen 2040.