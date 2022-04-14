Torch of Liberty (LIBERTY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Torch of Liberty (LIBERTY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Torch of Liberty (LIBERTY) Informasjon $Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will. Offisiell nettside: https://torchofliberty.global/ Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444 Kjøp LIBERTY nå!

Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Torch of Liberty (LIBERTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 77.66M $ 77.66M $ 77.66M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 77.66M $ 77.66M $ 77.66M All-time high: $ 0.14789 $ 0.14789 $ 0.14789 All-Time Low: $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 Nåværende pris: $ 0.07766 $ 0.07766 $ 0.07766 Lær mer om Torch of Liberty (LIBERTY) pris

Torch of Liberty (LIBERTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Torch of Liberty (LIBERTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LIBERTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LIBERTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LIBERTYs tokenomics, kan du utforske LIBERTY tokenets livepris!

