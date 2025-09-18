Dagens Torch of Liberty livepris er 0.06827 USD. Spor prisoppdateringer for LIBERTY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LIBERTY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Torch of Liberty livepris er 0.06827 USD. Spor prisoppdateringer for LIBERTY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LIBERTY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LIBERTY

LIBERTY Prisinformasjon

LIBERTY Offisiell nettside

LIBERTY tokenomics

LIBERTY Prisprognose

LIBERTY-historikk

LIBERTY Kjøpeguide

LIBERTY-til-fiat-valutakonverter

LIBERTY Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Torch of Liberty Logo

Torch of Liberty Pris(LIBERTY)

1 LIBERTY til USD livepris:

$0.06835
$0.06835$0.06835
+1.54%1D
USD
Torch of Liberty (LIBERTY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:46:51 (UTC+8)

Torch of Liberty (LIBERTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.06647
$ 0.06647$ 0.06647
24 timer lav
$ 0.07293
$ 0.07293$ 0.07293
24 timer høy

$ 0.06647
$ 0.06647$ 0.06647

$ 0.07293
$ 0.07293$ 0.07293

$ 0.14452529982945186
$ 0.14452529982945186$ 0.14452529982945186

$ 0.014208785126696658
$ 0.014208785126696658$ 0.014208785126696658

-1.42%

+1.54%

-10.82%

-10.82%

Torch of Liberty (LIBERTY) sanntidsprisen er $ 0.06827. I løpet av de siste 24 timene har LIBERTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06647 og et toppnivå på $ 0.07293, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LIBERTY er $ 0.14452529982945186, mens den rekordlave prisen er $ 0.014208785126696658.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LIBERTY endret seg med -1.42% i løpet av den siste timen, +1.54% over 24 timer og -10.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Torch of Liberty (LIBERTY) Markedsinformasjon

No.482

$ 68.27M
$ 68.27M$ 68.27M

$ 55.36K
$ 55.36K$ 55.36K

$ 68.27M
$ 68.27M$ 68.27M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Torch of Liberty er $ 68.27M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.36K. Den sirkulerende forsyningen på LIBERTY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.27M.

Torch of Liberty (LIBERTY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Torch of Liberty for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0010366+1.54%
30 dager$ -0.06072-47.08%
60 dager$ -0.03322-32.74%
90 dager$ +0.02701+65.46%
Torch of Liberty Prisendring i dag

I dag registrerte LIBERTY en endring på $ +0.0010366 (+1.54%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Torch of Liberty 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.06072 (-47.08%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Torch of Liberty 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LIBERTY en endring på $ -0.03322 (-32.74%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Torch of Liberty 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02701+65.46% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Torch of Liberty (LIBERTY)?

Sjekk ut Torch of Liberty Prishistorikk-siden nå.

Hva er Torch of Liberty (LIBERTY)

$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.

Torch of Liberty er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Torch of Liberty investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LIBERTY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Torch of Liberty på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Torch of Liberty kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Torch of Liberty Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Torch of Liberty (LIBERTY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Torch of Liberty (LIBERTY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Torch of Liberty.

Sjekk Torch of Libertyprisprognosen nå!

Torch of Liberty (LIBERTY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Torch of Liberty (LIBERTY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LIBERTY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Torch of Liberty (LIBERTY)

Leter du etter hvordan du kjøperTorch of Liberty? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Torch of Liberty på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LIBERTY til lokale valutaer

1 Torch of Liberty(LIBERTY) til VND
1,796.52505
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til AUD
A$0.1030877
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til GBP
0.0505198
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til EUR
0.0580295
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til USD
$0.06827
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til MYR
RM0.286734
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til TRY
2.8250126
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til JPY
¥10.03569
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til ARS
ARS$100.6927884
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til RUB
5.700545
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til INR
6.0139043
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til IDR
Rp1,137.8328782
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til KRW
95.3486128
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til PHP
3.8941208
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til EGP
￡E.3.2878832
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til BRL
R$0.3631964
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til CAD
C$0.0935299
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til BDT
8.3111898
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til NGN
102.0472652
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til COP
$265.6419835
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til ZAR
R.1.1824364
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til UAH
2.8209164
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til TZS
T.Sh.168.9846348
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til VES
Bs11.12801
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til CLP
$65.19785
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til PKR
Rs19.3777568
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til KZT
36.9620607
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til THB
฿2.1716687
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til TWD
NT$2.0631194
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til AED
د.إ0.2505509
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til CHF
Fr0.0539333
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til HKD
HK$0.5304579
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til AMD
֏26.126929
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til MAD
.د.م0.6157954
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til MXN
$1.2548026
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til SAR
ريال0.2560125
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til ETB
Br9.8015239
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til KES
KSh8.8191186
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til JOD
د.أ0.04840343
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til PLN
0.2471374
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til RON
лв0.2942437
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til SEK
kr0.641738
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til BGN
лв0.1133282
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til HUF
Ft22.6806594
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til CZK
1.4104582
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til KWD
د.ك0.02082235
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til ILS
0.2273391
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til BOB
Bs0.4717457
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til AZN
0.116059
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til TJS
SM0.6390072
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til GEL
0.184329
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til AOA
Kz62.2328839
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til BHD
.د.ب0.02573779
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til BMD
$0.06827
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til DKK
kr0.4335145
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til HNL
L1.7893567
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til MUR
3.0953618
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til NAD
$1.1844845
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til NOK
kr0.6786038
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til NZD
$0.116059
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til PAB
B/.0.06827
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til PGK
K0.2853686
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til QAR
ر.ق0.2478201
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til RSD
дин.6.8058363
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til UZS
soʻm842.8388909
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til ALL
L5.6295442
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til ANG
ƒ0.1222033
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til AWG
ƒ0.122886
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til BBD
$0.13654
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til BAM
KM0.1133282
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til BIF
Fr203.78595
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til BND
$0.0873856
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til BSD
$0.06827
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til JMD
$10.9511907
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til KHR
274.1764162
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til KMF
Fr28.53686
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til LAK
1,484.1304051
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til LKR
Rs20.6503096
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til MDL
L1.126455
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til MGA
Ar302.0790479
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til MOP
P0.5468427
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til MVR
1.044531
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til MWK
MK118.5242297
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til MZN
MT4.362453
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til NPR
Rs9.6206084
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til PYG
487.58434
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til RWF
Fr98.92323
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til SBD
$0.559814
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til SCR
0.9783091
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til SRD
$2.6004043
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til SVC
$0.5973625
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til SZL
L1.1844845
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til TMT
m0.238945
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til TND
د.ت0.1986657
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til TTD
$0.4621879
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til UGX
Sh239.49116
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til XAF
Fr38.09466
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til XCD
$0.184329
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til XOF
Fr38.09466
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til XPF
Fr6.89527
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til BWP
P0.9093564
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til BZD
$0.1372227
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til CVE
$6.4023606
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til DJF
Fr12.08379
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til DOP
$4.2341054
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til DZD
د.ج8.8443785
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til FJD
$0.1536075
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til GNF
Fr593.60765
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til GTQ
Q0.5229482
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til GYD
$14.2882283
1 Torch of Liberty(LIBERTY) til ISK
kr8.26067

Torch of Liberty Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Torch of Liberty, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Torch of Liberty nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Torch of Liberty

Hvor mye er Torch of Liberty (LIBERTY) verdt i dag?
Live LIBERTY prisen i USD er 0.06827 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LIBERTY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LIBERTY til USD er $ 0.06827. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Torch of Liberty?
Markedsverdien for LIBERTY er $ 68.27M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LIBERTY?
Den sirkulerende forsyningen av LIBERTY er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLIBERTY ?
LIBERTY oppnådde en ATH-pris på 0.14452529982945186 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LIBERTY?
LIBERTY så en ATL-pris på 0.014208785126696658 USD.
Hva er handelsvolumet til LIBERTY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LIBERTY er $ 55.36K USD.
Vil LIBERTY gå høyere i år?
LIBERTY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LIBERTY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:46:51 (UTC+8)

Torch of Liberty (LIBERTY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

LIBERTY-til-USD-kalkulator

Beløp

LIBERTY
LIBERTY
USD
USD

1 LIBERTY = 0.06827 USD

Handle LIBERTY

LIBERTYUSD1
$0.06773
$0.06773$0.06773
+0.51%
LIBERTYUSDT
$0.06835
$0.06835$0.06835
+1.56%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker