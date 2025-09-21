KILT Protocol (KILT)-prisforutsigelse (USD)

Få KILT Protocol prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye KILT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

KILT Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) KILT Protocol (KILT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan KILT Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01006 i 2025. KILT Protocol (KILT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan KILT Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010563 i 2026. KILT Protocol (KILT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KILT for 2027 $ 0.011091 med en 10.25% vekstrate. KILT Protocol (KILT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KILT for 2028 $ 0.011645 med en 15.76% vekstrate. KILT Protocol (KILT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KILT for 2029 $ 0.012227 med en 21.55% vekstrate. KILT Protocol (KILT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KILT for 2030 $ 0.012839 med en 27.63% vekstrate. KILT Protocol (KILT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på KILT Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020914. KILT Protocol (KILT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på KILT Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.034066.

Gjeldende KILT Protocol prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.01006$ 0.01006 $ 0.01006 Prisendring (24 t) +2.65% Markedsverdi $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Opplagsforsyning 188.87M 188.87M 188.87M Volum (24 timer) $ 1.94K$ 1.94K $ 1.94K Volum (24 timer) -- Den siste KILT-prisen er $ 0.01006. Den har en 24-timers endring på +2.65%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.94K. Videre har KILT en sirkulerende forsyning på 188.87M og total markedsverdi på $ 1.90M. Se KILT livepris

KILT Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for KILT Protocol direktepris, er gjeldende pris for KILT Protocol 0.01006USD. Den sirkulerende forsyningen av KILT Protocol(KILT) er 0.00 KILT , som gir den en markedsverdi på $1.90M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.03% $ 0.000259 $ 0.0101 $ 0.0095

7 dager 0.08% $ 0.000779 $ 0.0102 $ 0.00887

30 dager 0.22% $ 0.00179 $ 0.015 $ 0.00729 24-timers ytelse De siste 24 timene har KILT Protocol vist en prisbevegelse på $0.000259 , noe som gjenspeiler en 0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har KILT Protocol handlet på en topp på $0.0102 og en bunn på $0.00887 . Det så en prisendring på 0.08% . Denne nylige trenden viser potensialet til KILT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har KILT Protocol opplevd en 0.22% endring, som gjenspeiler omtrent $0.00179 av dens verdi. Dette indikerer at KILT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette KILT Protocol prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full KILT prishistorikk

Hvordan fungerer KILT Protocol (KILT) prisforutsigelsesmodul? KILT Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KILT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for KILT Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KILT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til KILT Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KILT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KILT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til KILT Protocol.

Hvorfor er KILT-prisforutsigelse viktig?

KILT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

