Dagens KILT Protocol livepris er 0.0098 USD. Spor prisoppdateringer for KILT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KILT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

KILT Protocol Logo

KILT Protocol Pris(KILT)

1 KILT til USD livepris:

$0.0098
$0.0098$0.0098
0.00%1D
USD
KILT Protocol (KILT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:08:49 (UTC+8)

KILT Protocol (KILT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00944
$ 0.00944$ 0.00944
24 timer lav
$ 0.0098
$ 0.0098$ 0.0098
24 timer høy

$ 0.00944
$ 0.00944$ 0.00944

$ 0.0098
$ 0.0098$ 0.0098

$ 0.024061289716184094
$ 0.024061289716184094$ 0.024061289716184094

$ 0.007327165551517575
$ 0.007327165551517575$ 0.007327165551517575

0.00%

0.00%

+9.86%

+9.86%

KILT Protocol (KILT) sanntidsprisen er $ 0.0098. I løpet av de siste 24 timene har KILT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00944 og et toppnivå på $ 0.0098, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KILT er $ 0.024061289716184094, mens den rekordlave prisen er $ 0.007327165551517575.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KILT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +9.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KILT Protocol (KILT) Markedsinformasjon

No.1931

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

$ 1.72K
$ 1.72K$ 1.72K

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

188.87M
188.87M 188.87M

290,560,000
290,560,000 290,560,000

290,560,000
290,560,000 290,560,000

65.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på KILT Protocol er $ 1.85M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.72K. Den sirkulerende forsyningen på KILT er 188.87M, med en total tilgang på 290560000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.85M.

KILT Protocol (KILT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene KILT Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.00145+17.36%
60 dager$ -0.00849-46.42%
90 dager$ +0.0048+96.00%
KILT Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte KILT en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

KILT Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00145 (+17.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

KILT Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KILT en endring på $ -0.00849 (-46.42%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

KILT Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0048+96.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for KILT Protocol (KILT)?

Sjekk ut KILT Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er KILT Protocol (KILT)

KILT Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere KILT Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KILT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om KILT Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din KILT Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

KILT Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KILT Protocol (KILT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KILT Protocol (KILT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KILT Protocol.

Sjekk KILT Protocolprisprognosen nå!

KILT Protocol (KILT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KILT Protocol (KILT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KILT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe KILT Protocol (KILT)

Leter du etter hvordan du kjøperKILT Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe KILT Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KILT til lokale valutaer

1 KILT Protocol(KILT) til VND
257.887
1 KILT Protocol(KILT) til AUD
A$0.014798
1 KILT Protocol(KILT) til GBP
0.007252
1 KILT Protocol(KILT) til EUR
0.00833
1 KILT Protocol(KILT) til USD
$0.0098
1 KILT Protocol(KILT) til MYR
RM0.04116
1 KILT Protocol(KILT) til TRY
0.405426
1 KILT Protocol(KILT) til JPY
¥1.4406
1 KILT Protocol(KILT) til ARS
ARS$14.454216
1 KILT Protocol(KILT) til RUB
0.8183
1 KILT Protocol(KILT) til INR
0.863282
1 KILT Protocol(KILT) til IDR
Rp163.333268
1 KILT Protocol(KILT) til KRW
13.687072
1 KILT Protocol(KILT) til PHP
0.558012
1 KILT Protocol(KILT) til EGP
￡E.0.471968
1 KILT Protocol(KILT) til BRL
R$0.052136
1 KILT Protocol(KILT) til CAD
C$0.013426
1 KILT Protocol(KILT) til BDT
1.194032
1 KILT Protocol(KILT) til NGN
14.6706
1 KILT Protocol(KILT) til COP
$38.28125
1 KILT Protocol(KILT) til ZAR
R.0.169932
1 KILT Protocol(KILT) til UAH
0.404936
1 KILT Protocol(KILT) til TZS
T.Sh.24.257352
1 KILT Protocol(KILT) til VES
Bs1.5974
1 KILT Protocol(KILT) til CLP
$9.359
1 KILT Protocol(KILT) til PKR
Rs2.781632
1 KILT Protocol(KILT) til KZT
5.3116
1 KILT Protocol(KILT) til THB
฿0.31213
1 KILT Protocol(KILT) til TWD
NT$0.296254
1 KILT Protocol(KILT) til AED
د.إ0.035966
1 KILT Protocol(KILT) til CHF
Fr0.007742
1 KILT Protocol(KILT) til HKD
HK$0.076146
1 KILT Protocol(KILT) til AMD
֏3.754772
1 KILT Protocol(KILT) til MAD
.د.م0.088494
1 KILT Protocol(KILT) til MXN
$0.18032
1 KILT Protocol(KILT) til SAR
ريال0.03675
1 KILT Protocol(KILT) til ETB
Br1.406986
1 KILT Protocol(KILT) til KES
KSh1.267042
1 KILT Protocol(KILT) til JOD
د.أ0.0069482
1 KILT Protocol(KILT) til PLN
0.035476
1 KILT Protocol(KILT) til RON
лв0.042336
1 KILT Protocol(KILT) til SEK
kr0.092218
1 KILT Protocol(KILT) til BGN
лв0.016268
1 KILT Protocol(KILT) til HUF
Ft3.257912
1 KILT Protocol(KILT) til CZK
0.202566
1 KILT Protocol(KILT) til KWD
د.ك0.002989
1 KILT Protocol(KILT) til ILS
0.032634
1 KILT Protocol(KILT) til BOB
Bs0.067718
1 KILT Protocol(KILT) til AZN
0.01666
1 KILT Protocol(KILT) til TJS
SM0.091826
1 KILT Protocol(KILT) til GEL
0.02646
1 KILT Protocol(KILT) til AOA
Kz8.933386
1 KILT Protocol(KILT) til BHD
.د.ب0.0036946
1 KILT Protocol(KILT) til BMD
$0.0098
1 KILT Protocol(KILT) til DKK
kr0.06223
1 KILT Protocol(KILT) til HNL
L0.256858
1 KILT Protocol(KILT) til MUR
0.444332
1 KILT Protocol(KILT) til NAD
$0.170226
1 KILT Protocol(KILT) til NOK
kr0.097412
1 KILT Protocol(KILT) til NZD
$0.01666
1 KILT Protocol(KILT) til PAB
B/.0.0098
1 KILT Protocol(KILT) til PGK
K0.040964
1 KILT Protocol(KILT) til QAR
ر.ق0.035672
1 KILT Protocol(KILT) til RSD
дин.0.97755
1 KILT Protocol(KILT) til UZS
soʻm120.987566
1 KILT Protocol(KILT) til ALL
L0.808108
1 KILT Protocol(KILT) til ANG
ƒ0.017542
1 KILT Protocol(KILT) til AWG
ƒ0.01764
1 KILT Protocol(KILT) til BBD
$0.0196
1 KILT Protocol(KILT) til BAM
KM0.016268
1 KILT Protocol(KILT) til BIF
Fr29.253
1 KILT Protocol(KILT) til BND
$0.012544
1 KILT Protocol(KILT) til BSD
$0.0098
1 KILT Protocol(KILT) til JMD
$1.572018
1 KILT Protocol(KILT) til KHR
39.51605
1 KILT Protocol(KILT) til KMF
Fr4.0964
1 KILT Protocol(KILT) til LAK
213.043474
1 KILT Protocol(KILT) til LKR
Rs2.96695
1 KILT Protocol(KILT) til MDL
L0.162778
1 KILT Protocol(KILT) til MGA
Ar43.362746
1 KILT Protocol(KILT) til MOP
P0.078498
1 KILT Protocol(KILT) til MVR
0.14994
1 KILT Protocol(KILT) til MWK
MK17.013878
1 KILT Protocol(KILT) til MZN
MT0.62622
1 KILT Protocol(KILT) til NPR
Rs1.381016
1 KILT Protocol(KILT) til PYG
69.9916
1 KILT Protocol(KILT) til RWF
Fr14.2002
1 KILT Protocol(KILT) til SBD
$0.08036
1 KILT Protocol(KILT) til SCR
0.140434
1 KILT Protocol(KILT) til SRD
$0.373282
1 KILT Protocol(KILT) til SVC
$0.085848
1 KILT Protocol(KILT) til SZL
L0.17003
1 KILT Protocol(KILT) til TMT
m0.0343
1 KILT Protocol(KILT) til TND
د.ت0.0285474
1 KILT Protocol(KILT) til TTD
$0.066346
1 KILT Protocol(KILT) til UGX
Sh34.3784
1 KILT Protocol(KILT) til XAF
Fr5.4684
1 KILT Protocol(KILT) til XCD
$0.02646
1 KILT Protocol(KILT) til XOF
Fr5.4684
1 KILT Protocol(KILT) til XPF
Fr0.9898
1 KILT Protocol(KILT) til BWP
P0.130536
1 KILT Protocol(KILT) til BZD
$0.019698
1 KILT Protocol(KILT) til CVE
$0.919926
1 KILT Protocol(KILT) til DJF
Fr1.7346
1 KILT Protocol(KILT) til DOP
$0.607796
1 KILT Protocol(KILT) til DZD
د.ج1.269884
1 KILT Protocol(KILT) til FJD
$0.02205
1 KILT Protocol(KILT) til GNF
Fr85.211
1 KILT Protocol(KILT) til GTQ
Q0.075068
1 KILT Protocol(KILT) til GYD
$2.052708
1 KILT Protocol(KILT) til ISK
kr1.1858

KILT Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KILT Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell KILT Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om KILT Protocol

Hvor mye er KILT Protocol (KILT) verdt i dag?
Live KILT prisen i USD er 0.0098 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KILT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KILT til USD er $ 0.0098. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KILT Protocol?
Markedsverdien for KILT er $ 1.85M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KILT?
Den sirkulerende forsyningen av KILT er 188.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKILT ?
KILT oppnådde en ATH-pris på 0.024061289716184094 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KILT?
KILT så en ATL-pris på 0.007327165551517575 USD.
Hva er handelsvolumet til KILT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KILT er $ 1.72K USD.
Vil KILT gå høyere i år?
KILT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KILT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:08:49 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

