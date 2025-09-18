Hva er KILT Protocol (KILT)

KILT Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere KILT Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk KILT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om KILT Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din KILT Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

KILT Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KILT Protocol (KILT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KILT Protocol (KILT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KILT Protocol.

Sjekk KILT Protocolprisprognosen nå!

KILT Protocol (KILT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KILT Protocol (KILT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KILT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe KILT Protocol (KILT)

Leter du etter hvordan du kjøperKILT Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe KILT Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KILT til lokale valutaer

Prøv konverting

KILT Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KILT Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om KILT Protocol Hvor mye er KILT Protocol (KILT) verdt i dag? Live KILT prisen i USD er 0.0098 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KILT-til-USD-pris? $ 0.0098 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KILT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for KILT Protocol? Markedsverdien for KILT er $ 1.85M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KILT? Den sirkulerende forsyningen av KILT er 188.87M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKILT ? KILT oppnådde en ATH-pris på 0.024061289716184094 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KILT? KILT så en ATL-pris på 0.007327165551517575 USD . Hva er handelsvolumet til KILT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KILT er $ 1.72K USD . Vil KILT gå høyere i år? KILT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KILT prisprognosen for en mer grundig analyse.

KILT Protocol (KILT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-20 15:35:00 Bransjeoppdateringer U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?